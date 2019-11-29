Dolby и Andy Fiord Lab создадут, LG покажет…

29.11.2019 11:15

В Москве открылась первая российская сертифицированная студия цветокоррекции и мастеринга Dolby Vision. Это стало возможным благодаря компаниям Dolby и Andy Fiord Lab. Для демонстрации HDR контента партнёры выбрали OLED-телевизоры LG 77C9.

В студии Dolby Vision будет производиться отечественный HDR-контент для кино, ТВ и стриминговых платформ, причём его качество будет соответствовать самым высоким стандартам медиаиндустрии – гарантией этого является техническая оснащённость студии. OLED-телевизоры LG последнего поколения позволят продемонстрировать заказчикам готовый контент. Выбор именно этих устройств не случаен: благодаря натуральному глубокому чёрному цвету и поддержке формата Dolby Vision они воспроизводят изображение точно в таком виде, как задумано его создателями.

Технология Dolby Vision максимально раскрывает возможности HDR-формата и обеспечивает высочайшее качество изображения – с невероятной яркостью, исключительно точной цветопередачей, контрастом и насыщенностью. На сегодня уже доступно более 2500 часов оригинального контента в формате Dolby Vision – в стриминговых сервисах и на дисках формата Ultra HD Blu-ray. На своих платформах технологию поддерживают и российские онлайн-кинотеатры.