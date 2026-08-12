Dolby Vision 2 появится в ТВ Hisense

12.08.2026 13:15

Hisense первой в мире внедряет платформу Dolby Vision 2 в свои ТВ, созданные по технологии RGB MiniLED. Новые возможности будут доступны в некоторых моделях 2026 года выпуска после программного обновления.



Это первое за более чем десяток лет изменение, касающееся технологии Dolby Vision. Hisense стала первым производителем телевизоров, кто предлагает новые возможности потребителям (в частности, владельцам U7S PRO Smart TV, в которых используется ОС VIDAA).



В числе преимуществ Dolby Vision 2 – инструмент Image Engine, который обеспечивает покадровую оптимизацию яркости и контрастности, а также использует другие методы адаптировать (в режиме реального времени) качество изображения в зависимости от контента и условий просмотра. Это, в частности, технологии Content Intelligence (интеллектуальная обработка контента), Precision Black (точное отображение чёрного цвета) и Light Sense («считывает» условия освещения и подстраивает изображение соответствующим образом).