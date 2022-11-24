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Долой пятидневку?


24.11.2022 17:30

 

 

Переход на четырёхдневную рабочую неделю активно обсуждается во всём мире. Причин несколько: влияние пандемии, экономические проблемы, дефицит кадров, перебои в поставках и др. Есть и ещё одна сложность: сформировавшаяся за последние годы «культура суеты», когда работа доминирует над другими аспектами человеческой жизни, что приводит к «выгоранию» работников.

 

Всё вышеперечисленное привело к тому, что многие владельцы бизнеса сегодня уверены: четырёхдневная рабочая неделя – эффективное решение для того, чтобы справиться с проблемами. Так, ещё в 2021 году 27% американских бизнесменов (владельцев компаний) из 1300 опрошенных сказали, что они уже перевели своих работников на такой график, а 35% собирались сделать это в ближайшее время. Если предположить, что такая статистика репрезентативна для бизнеса в США в целом, это означает, что как минимум четверть всех компаний уже работает по новой схеме: четыре дня в неделю вместо пяти.

 

Впрочем, словосочетание «четырёхдневная рабочая неделя» совсем не обязательно означает, что компания действительно работает только четыре из пяти рабочих дней, а в остальные дни её сотрудники не ездят на вызовы и не отвечают на телефонные звонки. Оно может означать, что работник компании трудится, например, 30 часов вместо стандартных 40. В любом случае, судя по результатам опроса, большинство владельцев бизнеса уверены, что такой подход имеет огромные преимущества. И в первую очередь потому, что повышает удовлетворённость сотрудников. Те перестают думать, что живут только ради работы, становятся более мотивированными, повышается производительность их труда, уменьшается текучесть кадров. Из 35% владельцев компаний, которые рассматривают возможность перехода на сокращённую рабочую неделю, 84% уверены, что такой график даст им некоторое (48%) или значительное (36%) преимущество перед конкурентами. А половина тех, кто уже перешёл на четыре дня работы вместо пяти, утверждают, что уже получили это преимущество.

 

Эксперты считают, что такой подход применим для любого вида деятельности, в том числе и для инсталляционных компаний. Впрочем, официальных данных о том, что хотя бы одна фирма-интегратор в США действительно придерживается такой практики, нет.

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