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Дом будущего – каким его видят потребители?


14.12.2020 16:59

 

 

В Великобритании провели исследование, в котором приняли участие 2000 человек. Целью опроса было выяснить, что такое «идеальный дом будущего» в представлении потребителей. Заказчиком исследования выступила британская компания-производитель систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

 

Почти половина участников опроса (44%) считает, что технологии пока недостаточно интегрированы в жизнь современного человека. Потребители ожидают, что в ближайшем будущем всё больше процессов будет автоматизировано, а домашняя электроника станет более «самостоятельной» и не нуждающейся в командах со стороны пользователей. По их мнению, технологии будущего должны работать на безопасность (так считают 42% опрошенных) и делать жизнь человека более комфортной (34%). За последние пять лет в среднестатистическом домохозяйстве в Великобритании появилось три «умных» устройства; в течение следующих пяти лет предположительно будут приобретены ещё четыре устройства.

 

Любопытно, но из 20 первоочередных желаний, которые формулировали участники исследований, лишь одно касается домашней аудио-видео техники и систем развлечения. Так, в четырёх из 20 пунктов упоминаются автоматические солнцезащитные системы и системы освещения; ещё в четырёх говорится о поддержании и изменении температурного режима в жилых помещениях; три «мечты» так или иначе связаны с питанием. Лишь на пятнадцатом месте – ожидания, связанные с телевизорами будущего; они, по мнению потребителей, будут «опознавать» сидящего перед экраном и автоматически предлагать ему те ТВ-программы, которые наиболее полно отвечают его вкусам и предпочтениям. Завершает список «голограмма, которая будет напоминать о списке запланированных дел».

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