Дома как в IMAX – с проектором Acer H6805BDa

20.10.2025 15:33

DLP-проектор H6805BDa – новый флагман Acer в категории моделей для домашнего кинотеатра премиум‑класса. Новинка поддерживает разрешение 4K UHD (3840x2160); яркость источника света – 4000 ANSI люменов (3200 в режиме Eco). Производитель обещает «высокий уровень детализации, насыщенную цветопередачу и современные мультимедийные опции, от беспроводной проекции до Bluetooth‑аудио».



В качестве основных конкурентных преимуществ маркетологи Acer упоминают частоту обновления до 240 Гц и низкую задержку ввода (до 5 мс), плавность отображения, насыщенные цвета, а также интеллектуальные режимы коррекции кадра и удобные опции установки. Есть даже специальный режим для любителей футбола: он автоматически усиливает насыщенность зелёных и телесных тонов и повышает резкость, создавая эффект присутствия на стадионе. Максимальное входное разрешение проектора: 4K2K (3840x2160), проекционное отношение 1,50-1,66:1, допустимое расстояние проекции составляет 1-10 м, что в совокупности позволяет получить изображение размером от 30 до 300 дюймов по диагонали (т.е. от 76 см до 7,6 м). Это, в свою очередь, делает Acer H6805BDa идеальным вариантом как для компактных гостиных, так и для больших домашних кинозалов.



Лампа Acer H6805BDa рассчитана на 5000 часов работы в стандартном режиме; задействовав режим Eco или ExtremeEco, срок её службы можно увеличить до 10000 и 12000 часов соответственно. Лампу можно заменить, не демонтируя устройство, что особенно важно при потолочном монтаже. Технология Wall-Color Compensation обеспечивает корректное отображение цветов при проецировании на цветные поверхности. Есть фокусировка и корректировка зума и автоматическая вертикальная трапецеидальная коррекция (±30°). Имеющийся набор интерфейсов: два HDMI 2.0 (HDCP 2.2), RCA (композитный ввод), VGA (аналоговый ввод), RS232, пара аудиоразъёмов 3,5 мм, два порта USB-A, RJ45 (Ethernet), SPDIF, беспроводной адаптер UWA5. Мощность встроенной аудиосистемы 10 Вт; благодаря функции Bluetooth Wireless Audio проектор можно использовать как Bluetooth‑колонку, воспроизводя звук напрямую со смартфона.



