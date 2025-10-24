ВХОД НА САЙТ

Домашнее видео без стресса


У компании XGIMI появился новый суб-бренд Vibe. Под этой торговой маркой будет выпускаться продукция, которая упрощает взаимодействие с «умной» техникой, иными словами, даже если потребитель никогда раньше не имел дела с подобными гаджетами, первый же опыт будет успешным и вызовет только положительные эмоции.

 

Подтверждение вышесказанному – проектор Vibe One, первое устройство, выпущенное под новым брендом. Это недорогая ламповая модель, которая позволяет «превратить в кинозал любое пространство». Vibe One исключительно прост в использовании. Он работает без подключения к электросети, от встроенного аккумулятора; время непрерывного просмотра составляет до 1,2 часа. В режиме Bluetooth-громкоговорителя (да, так тоже можно) запаса батареи хватит на четыре часа прослушивания. Кроме того, Vibe One можно использовать как источник тёплого рассеянного света. Есть ручка для переноски и подставка, позволяющая менять угол наклона проектора (до 160 градусов).

 

Цена новинки – всего 269 долларов США, а по предзаказу и того меньше – 199 долларов. Разрешение 1080p, размер изображения – до 150 дюймов по диагонали. Световой поток 250 IOS люменов, контрастность 1500:1, так что с «любым пространством» маркетологи погорячились – «картинка» будет качественной только в тёмное время суток или в хорошо затемнённом помещении – зато у проектора есть автофокус, коррекция трапецеидальных искажений и цифровой зум. Подключение к медиаисточнику – проводное, через HDMI-порт; есть Google TV, поддержка Wi-Fi 5, голосовой поиск и технология Screen Mirroring. Аудиосистема проектора – пара трёхваттных динамиков JBL с поддержкой Dolby Audio.

2007