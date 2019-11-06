ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Домашний Dolby Atmos: 64 канала


06.11.2019 07:00

 

 

8 ноября в одном из просмотровых залов Dolby в Нью-Йорке состоится беспрецедентная демонстрация 64-канальной системы Dolby Atmos. В мероприятии примут участие компании Pro Audio Technology, Cortex VIP Cinemas, Red Carpet Cinema и Rayva.

 

Главным «действующим лицом» презентации станет процессор Cortex CP850-C. Это тот же процессор, который используется в сети коммерческих кинотеатров AMC (США), модифицированный для домашнего использования и интеграции со сторонними системами управления. Аудиопроцессор CP850-C декодирует до 64 дискретных каналов, оснащён технологией эквализации Dolby Lake, обеспечивает управление нижними частотам, индивидуальное усиление для каждого динамика, гибкую конфигурацию подключений и пр.

 

Мероприятие будет носить неформальный характер. Планируется демонстрация приглашённым инсталляторам, дизайнерам интерьеров, архитекторам и другим возможностей объектно-ориентированной аудиосистемы Dolby Atmos и встречи с представителями компаний-производителей оборудования, участвующего в презентации.

Связанные новости:
 Домашний кинозал как оздоровительный центр - 05.09.2019 12:45
 Музыка в Dolby Atmos - 03.06.2019 08:00
 Тысячи долларов за билет в кино? - 15.04.2019 14:00
 Dolby Atmos 21.4.10? Это надо услышать! - 31.01.2019 18:50
 Trinnov Audio: DTS:X Pro для домашнего кино - 09.01.2019 07:00
 Усилитель-процессор Pro Audio DMA-1508 - 18.06.2014 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007