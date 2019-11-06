Домашний Dolby Atmos: 64 канала

06.11.2019 07:00

8 ноября в одном из просмотровых залов Dolby в Нью-Йорке состоится беспрецедентная демонстрация 64-канальной системы Dolby Atmos. В мероприятии примут участие компании Pro Audio Technology, Cortex VIP Cinemas, Red Carpet Cinema и Rayva.



Главным «действующим лицом» презентации станет процессор Cortex CP850-C. Это тот же процессор, который используется в сети коммерческих кинотеатров AMC (США), модифицированный для домашнего использования и интеграции со сторонними системами управления. Аудиопроцессор CP850-C декодирует до 64 дискретных каналов, оснащён технологией эквализации Dolby Lake, обеспечивает управление нижними частотам, индивидуальное усиление для каждого динамика, гибкую конфигурацию подключений и пр.



Мероприятие будет носить неформальный характер. Планируется демонстрация приглашённым инсталляторам, дизайнерам интерьеров, архитекторам и другим возможностей объектно-ориентированной аудиосистемы Dolby Atmos и встречи с представителями компаний-производителей оборудования, участвующего в презентации.