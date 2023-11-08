ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Домашний досуг с Onkyo TX-SR3100


08.11.2023 14:57

 

 

Бренд Onkyo представил новый 5.2-канальный аудиовидеоресивер TX-SR3100, доступный по цене и удобный в использовании.

 

Новинка представляет собой полноценный домашний развлекательный центр и рассчитана на пользователей, которые не только смотрят кино на большом экране, но и любят играть в компьютерные игры. Ресивер поддерживает HDMI 2.1a, 8K60 и 4K120, форматы Dolby Atmos and DTS:X и технологии Dolby Vision и HDR10+, обеспечивая яркое и чёткое изображение и «живые» цвета.

 

Процесс настройки звука довольно прост благодаря технологии акустической коррекции помещения AccuEQ Room Calibration. Кроме того, есть режимы Vocal Enhancer и Music Optimizer DSP (последний «восстанавливает» аудиофайлы до их первоначального разрешения). Производитель обещает иммерсивный звук «как в кинотеатре» благодаря технологии Dolby Atmos Height Virtualizer. Розничная цена устройства: 399 долларов США.

Связанные новости:
 Старое на новое: акция Marantz  - 08.09.2023 11:53
 Домашний кинозал как игровой симулятор? - 07.04.2023 16:02
 Integra, Onkyo и Pioneer остаются… - 01.02.2023 12:25
 Optoma UHD38: для кинолюбов и игроманов - 26.07.2022 09:37
 Onkyo выкарабкается - 21.07.2022 10:54
 Onkyo и Integra: продано за $30,8M - 07.07.2021 10:03
 Ресиверы Denon и Marantz – первые в мире с DTS Virtual:X - 21.11.2017 14:45
 AV ресивер Onkyo TX-NR555 – взгляд в будущее - 18.05.2016 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007