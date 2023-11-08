Домашний досуг с Onkyo TX-SR3100

08.11.2023 14:57

Бренд Onkyo представил новый 5.2-канальный аудиовидеоресивер TX-SR3100, доступный по цене и удобный в использовании.



Новинка представляет собой полноценный домашний развлекательный центр и рассчитана на пользователей, которые не только смотрят кино на большом экране, но и любят играть в компьютерные игры. Ресивер поддерживает HDMI 2.1a, 8K60 и 4K120, форматы Dolby Atmos and DTS:X и технологии Dolby Vision и HDR10+, обеспечивая яркое и чёткое изображение и «живые» цвета.



Процесс настройки звука довольно прост благодаря технологии акустической коррекции помещения AccuEQ Room Calibration. Кроме того, есть режимы Vocal Enhancer и Music Optimizer DSP (последний «восстанавливает» аудиофайлы до их первоначального разрешения). Производитель обещает иммерсивный звук «как в кинотеатре» благодаря технологии Dolby Atmos Height Virtualizer. Розничная цена устройства: 399 долларов США.



