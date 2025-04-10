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Домашний кинотеатр без проводов: Loewe We. BOOST


10.04.2025 22:50

 

В ассортименте Loewe появилась новинка, беспроводная кинотеатральная система We. BOOST с поддержкой технологии окружающего звучания Dolby Atmos 3D, а также Dolby Digital, Dolby True HD и PCM.

 

Комплект аудиооборудования конфигурации 4.1.2 состоит из четырёх активных громкоговорителей-сателлитов и сабвуфера. Подключение между всеми компонентами системы осуществляется с помощью донгла HDMI eARC; он поставляется вместе с колонками.

 

Совокупная мощность динамиков составляет 720 ватт. Каждая колонка – с направленным вверх драйвером, таким образом, звук излучается и вперёд, и вверх, что позволяет создать звуковую 3D сцену. Новинку можно использовать для просмотра кинофильмов, прослушивания аудиозаписей, а также для компьютерных игр. Есть поддержка стриминга по Bluetooth, предусмотрена возможность подключения дополнительной аудиосистемы центрального канала. Входящий в комплект поставки пульт дистанционного управления – с OLED-дисплеем и энергосберегающим режимом Bluetooth Low Energy (BLE). В продажу новинка поступит в июне этого года.

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