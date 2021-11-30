Домашний кинотеатр: победное возвращение? Часть 2.

30.11.2021 10:24

Некоторое время назад инсталляторы и аналитики начали склоняться к мысли, что домашние кинотеатры должна постигнуть участь маврикийского дронта. Однако всё не так плохо. Согласно исследованию, проведённому в США, за прошедший год (результаты опроса опубликованы летом 2021 года) более половины компаний-интеграторов повысили свои продаж.

Среднее количество громкоговорителей, установленных в специализированном домашнем кинозале, составило семь единиц; в многоцелевой комнате – пять. При этом более чем в двух из каждых трёх кинотеатров (69%), оборудованных в гостиных и пр. многоцелевых помещениях, был установлен сабвуфер. В каждом десятом из установленных комплектов – по 13 и более громкоговорителей. Встраиваемые в стену или потолок акустические системы – одно из самых популярных решений: оно реализовано в 55% домашних кинотеатрах. Отдельного вопроса о наличии саундбаров в исследовании не было, поэтому данные по этой категории могут быть неточными.

Что касается видео, картина такова: в 35% домашних кинотеатров, установленных за изученный период, использованы проекторы, в остальных случаях были установлены дисплеи. В частности, дисплеи 4K присутствуют в 59% реализованных проектов, а в 6% кинотеатров инсталляторы предложили своим клиентам решения в виде стандартных телевизоров высокой четкости, телевизоров 8K и дисплеев microLED. Примерно в каждом пятом проекте есть моторизованный экран, а в 14% проектов – моторизованный кронштейн для телевизора.

AV-ресиверы и усилители используются более чем в половине всех домашних кинотеатров, а предусилители и процессоры – примерно в одной трети реализованных проектов. Проигрыватели дисков Blu-ray также установлены чуть более чем в одной трети проектов, а медиасерверы – в каждом четвертом домашнем кинотеатре. Потребители, у которых нет выделенного домашнего кинозала, тем не менее предпочитают управлять установленным оборудованием с помощью сенсорных панелей: доля проектов, в которых используются эти устройства (а также встраиваемые в стену кнопочные пульты ДУ), составляет 62%. В 38% случаев инсталляторы убедили клиентов пользоваться пультами дистанционного управления, которые поставляются с дисплеем или проектором, или смартфонами. Весьма популярная опция –управление освещением, реализованное в 45% проектах. Также спросом пользуются (или инсталляторы оказались особенно убедительными) акустическая обработка помещения (25%), специальные кинотеатральные кресла (24%) и потолки с имитацией звёздного неба (13%).

Окончание следует…