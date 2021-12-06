Домашний кинотеатр: победное возвращение? Часть 3.

06.12.2021 12:00

Специалисты в области заказных электронных инсталляций прогнозируют умеренное увеличение количества установок систем домашнего кинотеатра (в среднем на 5,3%) в течение следующих 12 месяцев. Между тем, за прошедший год значительно повысить свои продажи смогла каждая четвёртая инсталляционная компания (согласно результатам опроса, проведённого в США летом 2021 года).

Домашним кинотеатром организаторы опросы считали комплект аудио-видео оборудования с 42-дюймовым (не меньше) дисплеем и системой окружающего звучания. За время локдауна такие комплекты стали пользоваться повышенным спросом и «мигрировали» – в так называемые «многоцелевые» помещения: гостиную, игровую зону или просто любую большую комнату, где может собраться вся семья. Чаще всего под развлекательную зону домовладельцы выделяли подвалы (19%), спальни (11%) или открытые пространства (террасы, патио и пр., 10%). Примечательно, что четверть (25%) всех комплектов домашних кинотеатров, установленных за год, стали расширением (новой зоной) уже имевшейся домашней мультирум-системы.

Важно другое: домашний кинозал, оборудованный в специально выделенном для него помещении, вернул своё пошатнувшееся было положение: за указанный период доля таких кинозалов в общем количестве реализованных инсталляционных проектов составила 23%. Среднее количество посадочных мест в таком помещении не превышало пяти: хотя возможность разделить свои впечатления от просмотра с домочадцами и друзьями и является главным преимуществом домашнего кинотеатра, чересчур большие залы американцы не любят; только в 2% реализованных проектов зрительских мест оказалось больше 11.

Благоприятным фактором для увеличения числа домашних кинотеатров стало появление более доступных по цене аудио-видео компонентов. Сверхдорогие телевизоры и проекторы, конечно, по-прежнему пользуются спросом, и всё же являются скорее исключением, чем нормой. Средняя цена многоцелевого домашнего кинотеатра в США составляет 17312 долларов. Считается, что кинозал в отдельном помещении намного дороже, но это не так. Согласно результатам опроса, в среднем затраты домовладельцев на оборудование выделенного домашнего кинозала и оплату услуг инсталляторов составили 28227 долларов. Общее количество человеко-часов, потребовавшихся на установку ДК, составило чуть более одной недели.