ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Домашний кинотеатр: победное возвращение?


24.11.2021 12:22

 

 

Согласно проведенному в США исследованию, американские интеграторы за год реализовали в среднем по 11 инсталляционных проектов (результаты исследования опубликованы летом нынешнего года). Среди них: пять проектов домашних кинозалов (в специально оборудованных помещениях), а также в среднем шесть проектов, которые предусматривали установку систем домашних кинотеатров в так называемых многоцелевых комнатах – гостиных и пр. Под «домашним кинотеатром» понимается комплект аудио-видео оборудования, включающий дисплей с диагональю не менее 42 дюймов и аудио систему с объёмным звуком.

 

Аналитики отмечают, что период, который охватывает исследование, оказался, возможно, первым в истории отрасли, когда желание оборудовать домашний кинотеатр было не стремлением к роскоши, а необходимостью. Таким способом потребители пытались сохранить хотя бы остатки здравомыслия в той безумной ситуации, в которой оказался весь мир. Этой внезапной жажде домашних развлечений способствовали и внезапно появившиеся у потребителей свободные средства – ведь они на время потеряли возможность тратить деньги на поездки, обеды и ужины в ресторанах и пр.

 

82% инсталляционных компаний, принявших участие в исследовании, заявили, что пандемия коронавируса повысила интерес к домашним кинотеатрам среди их потенциальных клиентов. Вследствие роста этого интереса 58% интеграторов смогли увеличить продажи домашних кинотеатров, при этом каждый четвёртый специалист (25%) сообщил о «значительном» росте продаж. Каждый десятый интегратор за означенный период осуществил более 31 установки многоцелевого домашнего кинотеатра. 8% опрошенных заявили, что реализованных ими проектов было больше 31, при этом проекты включали и специально оборудованные кинозалы – в дополнение к медиа зонам в жилых комнатах (гостиных и пр.). 18% интеграторов сказали, что локдаун никак не повлиял на их бизнес, а 15% заявили, что за прошедший год не установили ни одного домашнего кинотеатра любого типа.

 

Продолжение следует...

Связанные новости:
 Исследование рынка: смарт-ТВ и «умные» колонки  - 05.10.2021 12:31
 Домашний кинозал: 5 причин популярности. Часть 2. - 30.09.2021 08:03
 Домашний кинозал: 5 причин популярности - 23.09.2021 05:00
 Голосовые помощники: десять лет с человечеством - 16.07.2021 02:02
 Нельзя в кинотеатр? Можно в лес… - 07.04.2021 13:46
 Едем в Австралию? - 06.04.2021 12:30
 Дом будущего – каким его видят потребители? - 14.12.2020 16:59
 Из-за пандемии россияне полюбили попкорн - 11.09.2020 15:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007