Домашний кинотеатр: победное возвращение?

24.11.2021 12:22

Согласно проведенному в США исследованию, американские интеграторы за год реализовали в среднем по 11 инсталляционных проектов (результаты исследования опубликованы летом нынешнего года). Среди них: пять проектов домашних кинозалов (в специально оборудованных помещениях), а также в среднем шесть проектов, которые предусматривали установку систем домашних кинотеатров в так называемых многоцелевых комнатах – гостиных и пр. Под «домашним кинотеатром» понимается комплект аудио-видео оборудования, включающий дисплей с диагональю не менее 42 дюймов и аудио систему с объёмным звуком.

Аналитики отмечают, что период, который охватывает исследование, оказался, возможно, первым в истории отрасли, когда желание оборудовать домашний кинотеатр было не стремлением к роскоши, а необходимостью. Таким способом потребители пытались сохранить хотя бы остатки здравомыслия в той безумной ситуации, в которой оказался весь мир. Этой внезапной жажде домашних развлечений способствовали и внезапно появившиеся у потребителей свободные средства – ведь они на время потеряли возможность тратить деньги на поездки, обеды и ужины в ресторанах и пр.

82% инсталляционных компаний, принявших участие в исследовании, заявили, что пандемия коронавируса повысила интерес к домашним кинотеатрам среди их потенциальных клиентов. Вследствие роста этого интереса 58% интеграторов смогли увеличить продажи домашних кинотеатров, при этом каждый четвёртый специалист (25%) сообщил о «значительном» росте продаж. Каждый десятый интегратор за означенный период осуществил более 31 установки многоцелевого домашнего кинотеатра. 8% опрошенных заявили, что реализованных ими проектов было больше 31, при этом проекты включали и специально оборудованные кинозалы – в дополнение к медиа зонам в жилых комнатах (гостиных и пр.). 18% интеграторов сказали, что локдаун никак не повлиял на их бизнес, а 15% заявили, что за прошедший год не установили ни одного домашнего кинотеатра любого типа.

Продолжение следует...