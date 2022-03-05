Домашний кинотеатр с BenQ W1800

05.03.2022 14:50

Очередная новинка в категории «проектор для домашнего кинотеатра» – BenQ W1800 с 0,47-дюймовой DMD-матрицей. Устройства этой модели проецируют изображение с разрешением 4K (8,3 млн. пикселей).



Точность цветопередачи, насыщенность и реалистичность «картинки» обеспечивает технология CinematicColor, с помощью которой удалось добиться соответствия изображения цветовому стандарту Rec.709. Режим Filmmaker позволяет смотреть фильмы в кинематографическом качестве, сохраняя правильное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Благодаря технологии HDR проектор поддерживает воспроизведение контента HDR10 и HLG.



Имеется 1.3х зум – изображение можно проецировать на больших экранах даже в небольших помещениях, – и коррекция трапецеидальных искажений. Предусмотрена цифровая регулировка поворота изображения; это означает, что проектор можно устанавливать на неровной поверхности.