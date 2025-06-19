Домашний кинотеатр Skyworth…

19.06.2025 17:37

…точнее, устройство, позволяющее превратить обычную гостиную в небольшой домашний кинозал, появилось в продаже в России. Это телевизор Q79G – с 4K QLED+ экраном с диагональю 100 дюймов. Новинку уже можно приобрести в официальном онлайн-магазине бренда (но это не точно), а также на маркетплейсах Ozon и «Яндекс Маркет».

Q79G – флагманская модель в ассортименте Skyworth. Благодаря технологии 4К QLED+ телевизор обеспечивает максимально точную цветопередачу: оттенков – более миллиарда, цветовая гамма – 90% NTSC, насыщенность остаётся высокой вне зависимости от уровня яркости экрана и освещённости помещения. Изображение адаптируется под условия освещения автоматически (телевизор оснащается специальным датчиком), а функция антимерцания Flicker Free сводит к минимуму уровень синего света, защищая зрение пользователей. Высокую контрастность обеспечивает технология Local Dimming, регулируя мощность и интенсивность LED-подсветки в зависимости от изображения на экране.

Телевизор поддерживает Dolby Vision и HDR 10+, а встроенная аудиосистема (мощность 60 Вт, мощность сабвуфера 20, динамики 2.1.2) – Dolby Atmos. Платформа Google TV даёт доступ к стриминговым сервисам, магазинам российских приложений и т.д. Поддерживается голосовое управление (Google Assistant), кнопки на пульте можно запрограммировать, обеспечив быстрый доступ к наиболее часто используемым настройкам и приложениям. Установленный в Skyworth Q79G процессор – Chameleon Extreme 3.0 с искусственным интеллектом. Телевизор подойдёт и геймерам: порт HDMI 2.1 поддерживает передачу 4K видео с высокой частотой кадров, технология MEMC автоматически улучшает плавность изображения, добавляя дополнительные кадры для контента с низкой частотой обновления, технология VRR синхронизирует частоту кадров в игре с частотой обновления телевизора.