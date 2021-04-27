Домашний кинозал: до и после пандемии

27.04.2021 11:39

По мнению экспертов, прошедший год оказал большое влияние на инсталляционную отрасль, в особенности на сегмент домашних кинозалов. Речь не только о проблемах, с которыми пришлось столкнуться интеграторам, производителям и конечным пользователям, но, прежде всего, о том, как изменилась сама концепция домашнего кинотеатра и подходы к построению аудио-видео систем для кинозалов, предназначенных для частного использования.



Возросший спрос закономерен. Не имея возможности поехать на отдых, потребители вложили высвободившиеся средства в собственный комфорт, приняв решение «завести» собственный кинозал или проапгрейдить уже имеющуюся систему. При этом стоимость проектирования и строительства домашнего кинозала снизилась, причём изрядно. Впрочем, современные технологии достигли таких высот, что интеграторам не составляет труда предлагать премиальным клиентам проекты на кругленькую сумму, суля самые невероятные впечатления и спецэффекты, добиться которых в домашних условиях раньше было невозможно. Сроки реализации проектов также уменьшились: если раньше с начала согласования списка оборудования до сдачи работ могло пройти два-три года, теперь весь процесс может занимать несколько месяцев, а то и недель (с последним утверждением отечественные интеграторы вряд ли согласятся, но ситуации на североамериканском рынке оно соответствует в полной мере).



За совсем небольшой промежуток времени потребность в качественных домашних системах развлечения стала поистине огромной, отодвинув на второй план прочие интересы. Многие специалисты сходятся во мнении: такие возможности для роста, как сейчас, у инсталляторов, работающих с частными клиентами, появились впервые за последние 20 лет.