Домашний кинозал как игровой симулятор?

07.04.2023 16:02

Новый тренд в США: всё больше домашних кинозалов проектируется с учётом их двойного предназначения – для просмотра кинофильмов и для использования в качестве спортивного симулятора.



В Северной Америке приобретает популярность Esports – видеоигры, в которые играют командой. Уже проходят чемпионаты по Esports – в специально оборудованных помещениях, где стоят ряды персональных компьютеров, за которыми сидят игроки, а на стенах висят большие экраны, позволяющие зрителям увидеть, что происходит в игре. Как и в любом другом командном виде спорта, киберспортсменам нужно тренироваться, чтобы прокачать свои навыки – и сделать это они могут в персональном кинозале…



По словам специалистов, на рост популярности этой затеи оказала влияние пандемия коронавируса. Люди скучали, сидя по домам, и искали новые способы развлечься. К интеграторам всё чаще стали обращаться с просьбами спроектировать домашний кинозал так, чтобы его можно было использовать и в качестве помещения, значительно усиливающего эффекты игровых симуляторов. В таких комнатах устанавливается адиосистема иммерсивного звучания Dolby Atmos, качественные удобные кресла и очень большой экран. Здесь можно посмотреть новый фильм, попрактиковаться в виртуальной игре в гольф или зарубиться в Esports с такими же игроманами.



Ничего принципиально нового здесь нет: любой высококлассный, High End уровня, персональный кинозал представляет собой идеальное пространство и для компьютерных игр в том числе; для интеграторов в данном случае речь идёт о новых возможностях и поиске новых форм презентации подобных помещений тем людям, которые пока не осознали, что домашний кинозал может быть не только местом для просмотра фильмов в узком кругу близких и друзей.



