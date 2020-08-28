Домашний кинозал? Легко! И совершенно бесплатно…

28.08.2020 11:59

Американская компания Audio Advice, основной профиль деятельности которой – продажа потребительской электроники в розничных магазинах и онлайн – разработала программу для построения домашних кинозалов. Инструмент позволяет нарисовать 3D проект «акустически правильного» кинозала – с колонками, экраном, проектором, местами для зрителей и т.п.



Любой человек может внести в программу данные о помещении, в котором хочет оборудовать собственный кинозал, и ответить на несколько вопросов, после чего он получит готовый проект – совершенно бесплатно. Кроме того, на сайте Audio Advice можно увидеть примеры домашних кинозалов, посмотреть обучающие видеоролики, и т.п. Вот что говорят сами разработчики Home Theater Designer – именно так называется программа: «Нынешний год беден на приятные сюрпризы, поэтому мы решили сделать наш проект бесплатным. Это наш подарок всем, кто хочет получить больше от домашнего аудио и видео».



Home Theater Designer – именно так называется программа – в режиме реального времени «ведёт» пользователя от одного этапа проектирования к другому, учитывая и акустические составляющие, и визуальные (от качества изображения до дизайна интерьера). При этом речь не идёт исключительно о специальных помещениях для домашнего кинотеатра – Home Theater Designer подскажет, как превратить в кинозал гостиную или любое другое помещение в доме. Если пользователь вносит изменения в проект, программа тут же реагирует, сообщая, приемлемы ли они. Встроенный калькулятор Immersion Level подсказывает, экран какого размера лучше использовать, чтобы получить максимальный эффект присутствия. После того, как все этапы пройдены, программа формирует отчёт с указанием габаритов рекомендованных компонентов, рекомендациями по месту их установки и пр.