ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Домашний кинозал «под ключ»


16.12.2021 11:48

 

 

В продолжение темы о домашних кинозалах вообще и персональных кинозалах класса «люкс», в частности, не можем не рассказать о концепции CIPOD, авторами которой являются разработчики из Великобритании.

 

Продукт, о котором пойдёт речь, представляет собой стыкуемый модуль, полностью готовый к использованию. По сути, это набор элементов, из которых можно быстро «построить» домашний кинотеатр. Самыми крупными из них являются стеновые панели; впрочем, и они легко перемещаются и устанавливаются силами двух человек. Оборудовать персональный кинозал на базе CIPOD можно в любой части дома, подходящей по площади, а также за его пределами, например, на заднем дворе (как утверждает производитель, конструкция – всепогодная).

 

Внешняя «коробка» кинозала никак не привязана к стенам, полу или потолку помещения, в котором устанавливается. Это в том числе означает, что при переезде на новое место жительства домашний кинозал демонтируется и перевозится, как и весь остальной домашний скарб. Электронное оборудование входит в комплект поставки. Это встраиваемые акустические системы JBL Synthesis (минимум 8 плюс 4 сабвуфера), 4K Ultra-HD проектор Sony, проекционный экран (16:9 Ultimate Screens или 2:39:1 Anamorphic Cinemascope) с акустически прозрачным полотном и кинотеатральные кресла. Управление всеми компонентами, включая систему вентиляции, осуществляется с помощью тач-панели Crestron или пульта ДУ. При желании дизайн стен можно изменить, поменяв ткань, которой обтянуты панели. Разумеется, возможен и апгрейд установленной электроники. Минимальные размеры помещения для установки CIPOD – 5 x 4 x 2,5 м. Возможно изготовление модулей по индивидуальным заказам: всё, необходимое для инсталляции, будет готово к отгрузке в течение 7-10 дней.

Связанные новости:
 «Чудо-остров» для богатых - 15.12.2021 16:46
 Домашний кинотеатр: победное возвращение? Часть 3. - 06.12.2021 12:00
 Новый стандарт домашних инсталляций? - 19.10.2021 11:04
 Домашний кинозал: 5 причин популярности. Часть 2. - 30.09.2021 08:03
 Procella Audio обновляет линейку усилителей - 14.09.2021 10:58
 Лакшери-ящик для винила - 26.03.2021 10:50
 Гляжусь в тебя как в зеркало… - 17.03.2021 05:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007