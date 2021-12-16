Домашний кинозал «под ключ»

16.12.2021 11:48

В продолжение темы о домашних кинозалах вообще и персональных кинозалах класса «люкс», в частности, не можем не рассказать о концепции CIPOD, авторами которой являются разработчики из Великобритании.



Продукт, о котором пойдёт речь, представляет собой стыкуемый модуль, полностью готовый к использованию. По сути, это набор элементов, из которых можно быстро «построить» домашний кинотеатр. Самыми крупными из них являются стеновые панели; впрочем, и они легко перемещаются и устанавливаются силами двух человек. Оборудовать персональный кинозал на базе CIPOD можно в любой части дома, подходящей по площади, а также за его пределами, например, на заднем дворе (как утверждает производитель, конструкция – всепогодная).



Внешняя «коробка» кинозала никак не привязана к стенам, полу или потолку помещения, в котором устанавливается. Это в том числе означает, что при переезде на новое место жительства домашний кинозал демонтируется и перевозится, как и весь остальной домашний скарб. Электронное оборудование входит в комплект поставки. Это встраиваемые акустические системы JBL Synthesis (минимум 8 плюс 4 сабвуфера), 4K Ultra-HD проектор Sony, проекционный экран (16:9 Ultimate Screens или 2:39:1 Anamorphic Cinemascope) с акустически прозрачным полотном и кинотеатральные кресла. Управление всеми компонентами, включая систему вентиляции, осуществляется с помощью тач-панели Crestron или пульта ДУ. При желании дизайн стен можно изменить, поменяв ткань, которой обтянуты панели. Разумеется, возможен и апгрейд установленной электроники. Минимальные размеры помещения для установки CIPOD – 5 x 4 x 2,5 м. Возможно изготовление модулей по индивидуальным заказам: всё, необходимое для инсталляции, будет готово к отгрузке в течение 7-10 дней.