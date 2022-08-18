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Домохозяйства Западной Европы стремительно «умнеют»


18.08.2022 09:24

 

 

В Западной Европы резко выросла популярность «умных» электронных устройств. Об этом говорят результаты исследования, которое провела компания Interpret в 15 европейских странах.

 

Тенденция похожа на ту, что наблюдается в Соединённых Штатах Америки: за последний год значительно увеличилось число покупок потребителями всевозможных «умных» гаджетов. Речь идёт и о тех европейцах, кто покупает смарт-колонку или другое электронное устройство с AI впервые (от 30% до 50% всех осуществлённых покупок), и о тех пользователях, кто уже оценил удобство использования таких устройств.

 

Как и авторы многих других аналогичных исследований, проводившихся в последнее время, аналитики Interpret склонны считать главной причиной возросшего спроса перераспределение трат европейцев. «Ковид – локдаун – скука – вложения в домашние системы развлечения»: примерно так многие участники опроса пришли к тому, чтобы поближе познакомиться с самыми последними технологиями в области интеллектуальных электронных систем и элементов «умного» дома. Кроме того, эксперты отмечают, что сыграл роль и такой фактор, как появление немалого количества новых моделей с хорошим дизайном и по доступной цене.

 

Самые большие приверженцы подобных устройств – немцы и жители Великобритании: 40% опрошенных в каждой стране заявили о наличии смарт-компонентов в их домах. Почти такие же показатели в Испании (39%), чуть отстаёт Франция (31%). Чаще всего европейцы покупали «умные» колонки и дисплеи, на втором месте лампочки и термостаты. Чуть больше половины из тех жителей Германии, кто принимал участие в исследовании, в качестве своего первого интеллектуального электронного устройства выбрали Wi-Fi камеру.

 

Исследователи из Interpret резюмируют: «умная» домашняя электроника переходит в категорию продукции массового потребления, и те производители, кто ждал удачного момента для выхода на рынок, наконец-то могут воспользоваться сложившимися условиями, благоприятными для бизнеса, как никогда прежде.

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