ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Домоседов больше – инсталлятор рад


04.05.2023 09:51

 

 

Недавнее исследование, проведённое в США Исследовательским инcтитутом кухни и кулинарии, показало: домовладельцы не спешат возвращаться к допандемийному образу жизни.

 

Несмотря на то, что все ограничения давно сняты, многие жители США предпочитают как можно меньше выходить из дома (кстати, ещё они стали намного реже посещать домашние спортзалы). 64% опрошенных заявили, что считают себя домоседами и «гораздо меньше стремятся покидать стены своих домов и квартир, чем до пандемии». Видимо, пройдёт ещё немало времени, прежде чем человечество осознает все неочевидные последствия «великого сидения по домам», и это – одно из них. Впрочем, одновременно с ростом числа домоседов наблюдается ещё один тренд: всё больше людей затевают ремонт, перестановки, обновляют домашние системы развлечений. Что, безусловно, напрямую связано с желанием сделать своё пребывание в четырёх стенах – пусть теперь и добровольное, а не вынужденное – как можно более комфортным. И последнее обстоятельство – большой плюс для инсталляторов…

 

Растёт и спрос на более удобные, технологичные и оборудованные системами развлечения домовые территории. Домовладелец предпочитает вместо прогулки по парку посидеть в собственном патио? Да, и будет очень рад, если компанию ему составят хорошая аудиосистема и большой телевизор… Эксперты отмечают, что всё больше жителей США начинают проявлять интерес к возможностям голосового и/или бесконтактного управления бытовой техникой, а потребности в аудиовидеосистемах перестали ограничиваться гостиной и/или спальней: теперь люди хотят слушать музыку и в ванной, и на кухне…

Связанные новости:
 «Умные» технологии: детский взгляд - 17.04.2023 11:20
 Домашний кинозал как игровой симулятор? - 07.04.2023 16:02
 Я бы в [AV]-техники пошёл, пусть меня научат… - 06.04.2023 12:08
 Вперёд, в «умный дом»: беби-бумеры vs миллениалы - 30.03.2023 10:55
 А потом пришёл ковид… - 13.09.2022 00:27
 Рынок домашних развлекательных систем: прогноз до 2029 года - 05.08.2022 11:26
 Развитие беспроводных технологий: WiSA - 13.05.2022 09:16
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007