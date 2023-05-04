Домоседов больше – инсталлятор рад

04.05.2023 09:51

Недавнее исследование, проведённое в США Исследовательским инcтитутом кухни и кулинарии, показало: домовладельцы не спешат возвращаться к допандемийному образу жизни.

Несмотря на то, что все ограничения давно сняты, многие жители США предпочитают как можно меньше выходить из дома (кстати, ещё они стали намного реже посещать домашние спортзалы). 64% опрошенных заявили, что считают себя домоседами и «гораздо меньше стремятся покидать стены своих домов и квартир, чем до пандемии». Видимо, пройдёт ещё немало времени, прежде чем человечество осознает все неочевидные последствия «великого сидения по домам», и это – одно из них. Впрочем, одновременно с ростом числа домоседов наблюдается ещё один тренд: всё больше людей затевают ремонт, перестановки, обновляют домашние системы развлечений. Что, безусловно, напрямую связано с желанием сделать своё пребывание в четырёх стенах – пусть теперь и добровольное, а не вынужденное – как можно более комфортным. И последнее обстоятельство – большой плюс для инсталляторов…

Растёт и спрос на более удобные, технологичные и оборудованные системами развлечения домовые территории. Домовладелец предпочитает вместо прогулки по парку посидеть в собственном патио? Да, и будет очень рад, если компанию ему составят хорошая аудиосистема и большой телевизор… Эксперты отмечают, что всё больше жителей США начинают проявлять интерес к возможностям голосового и/или бесконтактного управления бытовой техникой, а потребности в аудиовидеосистемах перестали ограничиваться гостиной и/или спальней: теперь люди хотят слушать музыку и в ванной, и на кухне…