«Дорого-богато»? «Дёшево-красиво»

07.11.2024 11:12

Новая модель наушников появилась в ассортименте комании FiiO. Новинка – планарные внутриканальные наушники с корпусами из дерева. Ещё одна особенность FiiO FP3 – низкая цена.



Варианты отделки: «тёмный орех» (Black Walnut) или «розовое дерево» (Rosewood); весит каждый наушник всего 6,5 г. Диафрагма FP3 сделана из алюминия с титановым покрытием. Она очень-очень лёгкая, тонкая и упругая, управляется 14-ю магнитами (по семь с каждой стороны) и обеспечивает «быстрый отклик и мощный звук» (цитата из пресс-релиза).



FiiO FP3 имеют сертификацию Hi-Res Audio, АЧХ 10 Гц – 40 кГц, импеданс 36 Ом и чувствительность 105 дБ. Кабели – медные, с покрытием серебром 392. Разъёмы: съёмные 0,78 мм 2-pin на стороне наушника и позолоченные 3,5 мм stereo jack со стороны источника сигнала (можно заменить на вилку 4,4 мм). Конструкция наушников – так называемая Tesla Valve, как у фирменных FD15. Это означает, что от новинки можно ждать глубокого баса, естественного и упругого. Рекомендованная розничная цена – менее 93 долларов США.



