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«Дорого-богато»: юбилейная аудиосистема Sonus faber


15.01.2024 10:55

 

 

Демосистема стоимостью один миллион долларов США, состоящая из флагманских моделей Sonus faber и McIntosh, стала одной из самых обсуждаемых на прошедшей выставке CES 2024.

 

На юбилейной для себя выставке – в нынешнем году Sonus faber исполняется 40 лет – компания выступила во всём великолепии, показав 750000-долларовый комплект Suprema, состоящий из двух фронтальных напольников, двух сабвуферов и электронного кроссовера. Эксперты сходятся во мнении: эта система – лучший на сегодня продукт Sonus faber, в полной мере отражающий достижения инженеров и дизайнеров итальянского акустического бренда. Форма корпусов основных громкоговорителей и савбуферов – отсыл к творениям Гварнери и Страдивари. Материалы, из которых сделаны колонки – демонстрация новейших технологий. Передние панели колонок отделаны, в соответствии с традициями бренда, натуральной кожей.

 

«Башни» Suprema – 4/5-полосные, с восемью фронтальными и двумя тыловыми динамиками. В колонках использовано решение Voice of Sonus faber, однако фирменная конфигурация высокочастотных и среднечастотных динамиков была изменена: в ней появились три новых элемента. Это среднечастотник Camila с диафрагмой из целлюлозы, а также ещё один новый среднечастотный драйвер и супертвитер, оба с шёлковым куполом. Магнитная система с двойным приводом – также новой конструкции. СЧ-динамик Camila и твитеры размещаются в отдельной камере, стенки которой сделаны из переработанной пробки. В сабвуферах (16 – 30/80 Гц в зависимости от настроек кроссовера) используются два мощных 38-сантиметровых (15”) преобразователя с мембранами из углеродного волокна и неодимовой магнитной системой.

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