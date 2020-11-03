«Дорого-богато» по-датски

03.11.2020 14:27

Новое поколение акустических систем серии R от датской Audiovector – уже шестое. Производитель заявляет, что количество усовершенствований и конструктивных изменений в громкоговорителях R6 Signature, R6 Avantgarde и R6 Arreté превысило 100.

Колонки оснащаются вуферами (6.5” и 8”) новой конструкции из стекловолокна, обеспечивающими глубокий хорошо контролируемый бас. Фирменная концепция «улучшенной звуковой сцены» (Audiovector Soundstage Enhancement Concept) реализована благодаря усовершенствованию твитеров Air Motion Transformers (AMT). У корпусов громкоговорителей толстые стенки; задняя перегородка очень плотная, прочная и тяжёлая – всё это позволяет свести к минимуму нежелательные резонансы и избежать образования стоячих волн. Отделка самая разнообразная – от цветного лака до панелей из ценных пород дерева.

Розничные цены за пару (на европейских рынках) составляют от 14750 Евро (R 6 Signature) до 28000 Евро (R 6 Arreté).