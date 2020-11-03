ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

«Дорого-богато» по-датски


03.11.2020 14:27

 

 

Новое поколение акустических систем серии R от датской Audiovector – уже шестое. Производитель заявляет, что количество усовершенствований и конструктивных изменений в громкоговорителях R6 Signature, R6 Avantgarde и R6 Arreté превысило 100.

 

Колонки оснащаются вуферами (6.5” и 8”) новой конструкции из стекловолокна, обеспечивающими глубокий хорошо контролируемый бас. Фирменная концепция «улучшенной звуковой сцены» (Audiovector Soundstage Enhancement Concept) реализована благодаря усовершенствованию твитеров Air Motion Transformers (AMT). У корпусов громкоговорителей толстые стенки; задняя перегородка очень плотная, прочная и тяжёлая – всё это позволяет свести к минимуму нежелательные резонансы и избежать образования стоячих волн. Отделка самая разнообразная – от цветного лака до панелей из ценных пород дерева.

 

Розничные цены за пару (на европейских рынках) составляют от 14750 Евро (R 6 Signature) до 28000 Евро (R 6 Arreté).

Связанные новости:
 Новый флагман Audiovector: напольная акустика QR5 - 23.07.2019 15:30
 Audiovector SR6 Avantgarde Arrete - 28.05.2018 15:30
 Audiovector QR3: компактный, современный, недорогой  - 12.02.2018 13:45
 CTC Capital: дайте два! - 21.11.2017 13:50
 Audiovector SR: все что душе угодно и даже чуточку больше… - 03.11.2014 14:00
 Акустические системы Audiovector X3 становятся ближе к народу - 20.07.2012 12:00
 Новая серия АС – Audiovector Ki  - 23.02.2010 16:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007