«Дорого» и «Очень дорого»: Loewe x Jacob & Co.

28.10.2025 11:04

Новая коллаборация в области звука высокого разрешения и высокой моды – две модели беспроводных полноразмерных наушников, ставших плодом сотрудничества компаний Loewe и Jacob & Co. Их корпуса инкрустированы сапфирами и бриллиантами. Наушники выпущены ограниченной партией, что не удивительно, учитывая их цену: 115000 и 135000 долларов США.

Базой для обеих новинок послужила модель Loewe Leo. В варианте Ice Diamond корпус наушников украшает россыпь бриллиантов, в версии Noir Rainbow дизайнеры использовали разноцветные сапфиры. В сети уже появилось ироничное замечание: «одни люди покупают наушники, другие – ювелирные украшение, которые ещё и воспроизводят музыку». Впрочем, блестящая в прямом смысле этого слова «внешность» наушников не мешает им обладать всеми признаками высококачественного аудиостройства – с искусственным интеллектом, адаптивной системой шумоподавления и аккумулятором, рассчитанным на 65 часов автономной работы.

Тем, кто не может себе позволить подобные траты, Loewe по-прежнему предлагает модель Leo. Цена наушников – «всего» 1680 долларов США. Это первая фирменная разработка в категории «персональный High End звук» – с ЦАП, встроенным усилителем, 50-миллиметровыми динамиками, поддержкой аудио высокого разрешения и складной конструкцией. Драйверы с лёгкой и жёсткой диафрагмой OCE (Olefin Composite Elastomer) обеспечивают чистоту вокала, отличную детализацию высоких частот и хорошо контролируемые басы. Из прочих достоинств стоит отметить адаптивную ANC с режимом «прозрачности», поддержку Spatial Audio, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3 с LE Audio и технологию индивидуальной настройки звучания Mimi Sound Personalization. Защита от пыли и влаги: IP53.



