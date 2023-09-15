Досье на потребителя

15.09.2023 09:07

Ассоциация потребителей Великобритании (благотворительная организация) выяснила, какие данные собирают современные «умные» устройства – а сами пользователи об этом, что называется, ни сном, ни духом... В частности, оказалось, что производители таких устройств могут отслеживать местоположение пользователей, их экономический статус и потребительские предпочтения. Устройства на базе Apple и Android собирают разные данные: в частности, у пользователей Android компании Google Nest, Bose и Sonos в обязательном порядке запрашивают местоположение, в то время как от пользователей Apple такую информацию просит только Amazon Echo. Причина понятна – разные бизнес-модели: основной доход Google – от рекламы, Apple же зарабатывает на продаже самих устройств.



Интеллектуальные камеры и «умные» дверные звонки отслеживают местоположение по умолчанию. Потребители могут деактивировать разрешения на отслеживание, но это потребует изменения настроек и может привести к тому, что некоторые функции устройства или приложения станут недоступны, частично или полностью. Выяснилось, что больше всего «наблюдателей», в числе которых TikTok, Huawei, Google и Meta, следит за пользователями устройств Ezviz. Большинство телевизионных брендов используют для слежки за потребителями систему автоматического распознавания контента (ACR). В большинстве случаев требуется предварительное согласие потребителя на отслеживание данных, но производители (включая LG, Samsung и Sony) обходят эти ограничения, предлагая пользователю одним махом «принять всё». Даже стиральные машины собирают досье на своих пользователей: владелец такого устройства не сможет пользоваться приложением, если не укажет свой возраст. LG идёт ещё дальше: клиент, помимо даты рождения, должен указать свои имя, адрес, электронную почту и телефон.



Ассоциация рекомендует потребителям защищать свою частную жизнь: отказываться от предоставления запрашиваемой информации при подключении и настройке и отвечать «нет» на предложение «разрешить запрашивать данные». Кроме того, рекомендуется удалять записанные голосовые сообщения и внимательно читать «Положения и условия конфиденциальности», хотя это и занимает немало времени.



