Достичь высот: Sonus faber Suprema

28.05.2024 14:35

19 мая в итальянской Виченце состоялась презентация новых акустических систем Sonus faber Suprema. Таким способом компания-производитель анонсировала начало продаж новинки в Европе.



В компании систему Suprema называют «самым амбициозным проектом за всю историю Sonus faber» и отражением всех достижений бренда за 40 лет его существования. Аудиокомплект состоит из двух больших напольных колонок, двух сабвуферов и внешнего электронного кроссовера. Каждая «башня» представляет собой 4,5-полосную систему в полностью закрытом корпусе, с парой тыловых драйверов и восемью фронтальными динамиками: четыре двойных басовика, один мид-басовый драйвер, один среднечастотник Camelia, СЧ/ВЧ драйвер и супертвитер. Рекомендуемая мощность усилителей: 100-700 Вт для главных АС, 500-2000 Вт для сабвуферов. Амплитудно-частотная характеристика: основные АС 45 Гц – 40 кГц (фронтальные) и 500 Гц – 20 кГц (тыловые); сабвуфер 16 Гц – 30/80 Гц (в зависимости от настроек кроссовера).



Презентация прошла в городском театре (Teatro comunale) Виченцы в рамках ежегодного джазового фестиваля. Площадка была выбрана не случайно: арендовав большой, на 400 посадочных мест, зал, производитель смог в полной мере продемонстрировать впечатляющие возможности системы Suprema.



