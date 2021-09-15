Доступная Emotiva: усилители серии BasX

15.09.2021 10:00

В России начались продажи Hi-Fi усилителей Emotiva BasX нового поколения. Устройства относятся к категории относительно недорогих; в линейке представлены пять моделей, от двухканальной BasX A2 до семиканальной BasX A7.



У всех устройств - массивные встроенные источники питания, высококачественная схема усиления класса A/B, защита от сбоев, не оказывающая влияние на сигнал, а также триггерные вход и выход. Высококачественные несимметричные входы с разъемами RCA промышленного стандарта позволяют использовать любой из усилителей серии практически с любым предусилителем или процессором, а акустические клеммы аудиофильского уровня с пятивариантным подключением предусматривают использование штекеров типа «банан», коннекторов типа «лопатка» или просто оголенных проводов.



Стереофонический BasX A2 мощностью 160 Вт/канал на 8 Ом и 250 Вт/канал на 4 Ом предлагает функцию автоматического включения при обнаружении аудиосигнала на входе, что особенно удобно, если ваш предусилитель или ресивер не имеет триггерного выхода. Трёхканальный BasX A3 (140 Вт/канал на 8 Ом или 200 Вт/канал на 4 Ом, нагружены все каналы) подойдёт для создания системы 3.1, повышения уровня трёх фронтальных каналов AV-ресивера и пр. Модель BasX A4 (четыре канала, 100 Вт/канал на 8 Ом и 130 Вт/канал на 4 Ом, нагружены все каналы) – отличный вариант для использования с высотными Dolby Atmos и DTS:X каналами, для подключения АС окружающего звучания или двух пар зональных громкоговорителей.



«Старшие» модели, пятиканальный BasX A5 (95 Вт/канал на 8 Ом и 130 Вт/канал на 4 Ом) и семиканальный BasX A7 (90 Вт/канал на 8 Ом и 125 Вт/канал на 4 Ом) компания-производитель рекомендует использовать для совместной работы с процессором в системе объёмного звучания 7.1 или для повышения уровня усиления на базе уже имеющегося AV-ресивера.



Ещё одна новинка – Emotiva BasX PT1, стереофонический предусилитель со встроенным стереофоническим FM-тюнером и ЦАПом. Устройство оснащено линейными аналоговыми и цифровыми входами, включая асинхронный вход USB высокого разрешения и встроенный Bluetooth-приемник с поддержкой AptX HD. Имеется также встроенный высококачественный фонокорректор с поддержкой картриджей ММ и МС. Управляется PT1 с помощью элементов контроля на передней панели или ИК-пульта ДУ, входящего в комплект поставки. На вакуумном флюоресцентном (VFD) дисплее на передней панели отображается состояние системы. PT1 можно подключить усилитель мощности и пару колонок – и получить прекрасно звучащую стереосистему. Для создания системы 2.1 (трифоник) аудиофильского качестве к выходу встроенного активного кроссовера PT1 нужно подключить активный сабвуфер.