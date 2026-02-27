«Доступная Nagra». Оксюморон? Нет, Nagra Compact Player

27.02.2026 19:31

Nagra Compact Player – новая разработка инженеров Audio Technology Switzerland, компактный цифровой источник с расширенными стриминговыми возможностями и встроенным ЦАП. Настоящий High End, безупречное качество Nagra – и относительно невысокая для продукции бренда цена (6500 евро или 7500 долларов США).



Nagra Compact Player – развитие концепции фирменных компактных источников звука, первым из которых в 2024 году стал Nagra Source. Это устройство, на тот момент самое недорогое из всех компонентов Nagra, могло воспроизводить все Hi-Res форматы, не оснащалось цифро-аналоговым преобразователем, а его коммутационные возможности ограничивались сетевыми разъёмами RJ45, USB, N-Link для ЦАП Nagra и SPDIF для других ЦАП. Новый Compact Player поддерживает PCM аудиофайлы вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD 256 – они могут транслироваться с онлайн-платформ или воспроизводиться из локального хранилища файлов (UPnP/DLNA, USB-накопителя; в последнем случае требуется адаптер Type A - Type C). Поддерживаются Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, vTuner, AirPlay 2, есть сертификация Roon Ready и Roon Tested, а также "Plays with Audirvana".

Выходное сопротивление плеера 14 Ом; устройство совместимо с самыми разными предусилителями и интегральными усилителями и может напрямую подключаться к усилителям мощности и активным акустическим системам. Аналоговый выходной каскад реализован по типу dual-mono, с выделенной схемой для каждого канала, что улучшает разделение каналов и минимизирует перекрестные помехи. Особое внимание было уделено стабилизации питания и компоновке печатной платы с целью добиться снижения фазовых флуктуаций и шумов и получить целостный сигнал на протяжении всего процесса преобразования. Как и у стримера Nagra Streamer, у новинки цельноалюминиевый корпус, жёсткий и устойчивый к вибрациям. В комплект поставки входит внешний источник питания 12V DC.



