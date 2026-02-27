ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Доступная Nagra». Оксюморон? Нет, Nagra Compact Player


27.02.2026 19:31

 

 

Nagra Compact Player – новая разработка инженеров Audio Technology Switzerland, компактный цифровой источник с расширенными стриминговыми возможностями и встроенным ЦАП. Настоящий High End, безупречное качество Nagra – и относительно невысокая для продукции бренда цена (6500 евро или 7500 долларов США).

 

Nagra Compact Player – развитие концепции фирменных компактных источников звука, первым из которых в 2024 году стал Nagra Source. Это устройство, на тот момент самое недорогое из всех компонентов Nagra, могло воспроизводить все Hi-Res форматы, не оснащалось цифро-аналоговым преобразователем, а его коммутационные возможности ограничивались сетевыми разъёмами RJ45, USB, N-Link для ЦАП Nagra и SPDIF для других ЦАП. Новый Compact Player поддерживает PCM аудиофайлы вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD 256 – они могут транслироваться с онлайн-платформ или воспроизводиться из локального хранилища файлов (UPnP/DLNA, USB-накопителя; в последнем случае требуется адаптер Type A - Type C). Поддерживаются Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, vTuner, AirPlay 2, есть сертификация Roon Ready и Roon Tested, а также "Plays with Audirvana".

 

Выходное сопротивление плеера 14 Ом; устройство совместимо с самыми разными предусилителями и интегральными усилителями и может напрямую подключаться к усилителям мощности и активным акустическим системам. Аналоговый выходной каскад реализован по типу dual-mono, с выделенной схемой для каждого канала, что улучшает разделение каналов и минимизирует перекрестные помехи. Особое внимание было уделено стабилизации питания и компоновке печатной платы с целью добиться снижения фазовых флуктуаций и шумов и получить целостный сигнал на протяжении всего процесса преобразования. Как и у стримера Nagra Streamer, у новинки цельноалюминиевый корпус, жёсткий и устойчивый к вибрациям. В комплект поставки входит внешний источник питания 12V DC.

Связанные новости:
 Скоро весна… И Hi-Fi & High End Show в Петербурге - 24.02.2026 16:35
 T.H.E. Show возвращается в марте - 17.02.2026 14:59
 «Дорого» и «Очень дорого»: Loewe x Jacob & Co. - 28.10.2025 11:04
 Nagra навсегда - 11.03.2024 16:33
 Одна «вертушка» на всю жизнь - 01.12.2021 09:45
 Референсный ЦАП Meridian: любой каприз за ваши деньги - 09.06.2016 11:00
 Предварительный усилитель Nagra Melody с дискретной транзисторной топологией - 07.03.2013 16:00
 Компания NAGRA представляет компактный рекордер NAGRA CBR. - 09.09.2008 00:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007