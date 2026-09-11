Доступный Hi-Fi со стримингом

11.09.2026 21:27

Британский бренд Majority расширяет модельный ряд: компания выпустила новую линейку недорогих Hi-Fi компонентов под названием Fitzwilliam.



Fitzwilliam CD – проигрыватель компакт-дисков с функцией стриминга и поддержкой форматов CD, CD-R и CD-RW. Как и другие компоненты серии, он поддерживает Spotify Lossless (через Spotify Connect), интернет-радио, DAB/DAB+, FM с RDS, воспроизведение по Bluetooth и через USB-подключение (с дисков до 128 ГБ). Стриминговый усилитель Fitzwilliam AMP – двухканальный, класса D, мощностью 200 Вт. В управляющем приложении OKTIV есть несколько предустановленных режимов эквалайзера; пользователь может настроить басы и высокие частоты и отрегулировать громкость воспроизведения. Fitzwilliam CD AMP представляет собой объединённые в одном корпусе CD проигрыватель и двухканальный усилитель и рассчитан на использование с совместимыми пассивными акустическими системами. В комплект поставки во всех трёх случаях входит пульт ДУ.



Ещё одна новинка – «однокоробочное» устройство Quadriga Maxi, готовая аудиосистема конфигурации 2.1, с парой широкополосных трёхдюймовых динамиков и встроенным сабвуфером 5,25".