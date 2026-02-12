ВХОД НА САЙТ

Доступный «люкс» из Скандинавии


12.02.2026 22:30

 

 

Высокое качество звука для начинающих (но не бедных) аудиолюбителей – новая линейка акустических систем Arendal Sound. Компания сделала фирменные звучание и дизайн доступными большему числу потребителей, что, вероятно, расширит ряды поклонников её продукции.

 

В серию 1610 входят четыре модели громкоговорителей, внешний вид которых повторяет дизайн колонок флагманской линейки 1528. Из той же линейки позаимствована и архитектура RØST Essence. Корпуса новинок – из ДВП высокой плотности. 

 

Названия новинок говорят сами за себя: Tower 8 – напольные «башни», самые крупные в серии; Bookshelf 8 – полочная модель с портом фазоинвертора на задней панели; Slim 8 – компактные колонки небольшой глубины, которые можно устанавливать близко к стене – или даже вешать на стену; Centre 8 – трёхполосная акустическая система центрального канала. Варианты отделки корпусов: чёрный Basalt и белый Polar.

