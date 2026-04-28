Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Доступный стриминг с Matrix Audio


28.04.2026 21:22

 

 

Новая модель стримеров производства Matrix Audio – MS-1c. Внешний вид – как у «старшей модели» MS-1, цена – почти вдвое ниже…

 

Последнего удалось добиться, исключив некоторые функции: здесь разработчики ориентировались на тех потребителей, которым важнее качественный звук за меньшие деньги, чем функциональные возможности, без которых вполне можно обойтись. Что касается внешнего сходства, два устройства действительно очень похожи – до тех пор, пока вы не посмотрите на заднюю панель новинки. Там есть выходы XLR и RCA, как и у MS-1, а вот сетевой SFP-вход «LAN по оптике» убрали, вместе с аналоговыми входами, включая фонокорректор, и входом внешнего тактового генератора. При этом в наличии полный комплект цифровых выходов на внешние ЦАП, в том числе i2S, и это означает, что стример можно использовать в качестве Hi-Res транспорта.

 

«Начинка», несмотря на цену, вполне флагманская: линейный блок питания на основе тороидального трансформатора с разделением питания цифровых цепей и аналогового выходного каскада, чипы AKM VelvetSound AK4191 и AK4499EX в качестве ЦАП, выходной каскад на базе шведских трансформаторов Lundahl. MS-1c можно подключать напрямую к активным акустическим система или балансному усилителю: в стримере реализована возможность 100-ступенчатой регулировки громкости на выходных разъёмах. Фирменное приложение MA Remote полностью русифицировано; поддерживаются Apple Music, Qobuz, Tidal, Spotify и Roon. Есть слот для SSD-накопителя M2; по USB к стримеру можно подключить внешний CD-привод. Цвета корпуса Мatrix Audio MS-1с:  чёрный и серебристый.

Связанные новости:
 Впервые в России: аудионовинки на Portable Hi-Fi & Audio Show 2026 - 24.03.2026 11:07
 Matrix Audio: новые компоненты серии N  - 17.03.2026 12:31
 «Доступная Nagra». Оксюморон? Нет, Nagra Compact Player - 27.02.2026 19:31
 Стриминговые усилители Onkyo  - 15.01.2026 13:59
 WiiM: прямой стриминг с YouTube Music - 12.08.2025 15:09
 Matrix Audio – с сертификацией RoHS2 - 04.07.2025 01:45
 Музыкальный стример Matrix Audio mini-i Pro 4 - 19.07.2023 10:26
Вернуться к списку новостей

