Доступный винил: Sony PS-LX3BT и PS-LX5BT

27.01.2026 12:33

Виниловые проигрыватели Sony пользуются популярностью у потребителей благодаря качеству и доступности. Однако с 2019 года компания не выпускала новые модели – а сейчас внезапно исправилась, представив сразу две новинки, разработанные на базе фирменного бестселлера PS-LX310BT.

Это модели PS-LX3BT (более дешёвая) и PS-LX5BT; обе – полностью автоматические, с ременным приводом, рассчитаны на начинающих виниломанов. Проигрыватели поддерживают подключение по Bluetooth с aptX и aptX Adaptive и могут передавать аудиосигнал напрямую на беспроводные наушники или колонки. Вы просто устанавливаете пластинку, включаете кнопку Play – дальше вертушка всё сделает сама. Продвинутые аудиофилы такое не оценят – для них важно взаимодействие с аппаратом, а вот для тех, кто делает свои первые шаги в мире винила, такие устройства – то, что надо.

Скорость вращения: 33⅓ и 45 оборотов в минуту, есть выход USB для подключения к ПК и линейный выход для прямого подключения к активным громкоговорителям или внешнему усилителю, а также встроенный MM- фонокорректор. Проигрыватель PS-LX5BT – чёрного цвета, и оснащается более дорогим картриджем и аудиоразъёмом с золотым напылением. Разница в цене между двумя устройствами – 100 долларов США.