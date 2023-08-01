Драконы подорожают…

01.08.2023 14:12

Компания Nakamichi подняла цену на свой Dolby Atmos саундбар Dragon. Уникальное 11.4.6-канальное устройство с заявленной ценой 3499 долларов США подорожало более чем на 11%.

Nakamichi Dragon 11.4.6 представляет собой комплект из основной звуковой панели (длина 148 см, 14 динамиков, семь цифровых усилителей), пары беспроводных сабвуферов, оснащаемых двумя оппозитно расположенными восьмидюймовыми басовиками, а также двух колонок окружающего звучания Omni-Motion с твитерами AMT (Air Motion Transformer). В совокупности все динамики «Дракона» (а их 31) обеспечивают пиковую мощность 3000 Вт. Саундбар поддерживает форматы DTS:X Pro и Dolby Atmos и оснащается тремя входами eARC. Nakamichi собирает предзаказы на первую партию, однако купить саундбар по изначально заявленной цене смогут только 1000 счастливчиков; тем, кто в эту тысячу не попал, придётся заплатить уже 3899 долларов США. Разместить заказ можно будет на сайте производителя, начиная с завтрашнего дня.

Сообщается, что повышение цены – не маркетинговый ход и не желание побыстрее заработать: спрос высок, и для того, чтобы его удовлетворить, компании потребуется привлечь больше работников. В конструкции саундбара Nakamichi Dragon больше 700 элементов, а процесс сборки состоит из 110 (!) этапов и происходит на четырёх производственных линиях; кроме того, каждое устройство проходит тщательный контроль качества. При разработке саундбара особое внимание было уделено качеству упаковки – чтобы избежать возможных повреждений при транспортировке. Dragon весит больше 60 кг; каждое готовое устройство проходит «краш-тест» на падение с высоты 30 см.



