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Draper: экраны подождут


10.04.2020 15:09

 

 

Сотрудники компании Draper сменили сферу деятельности: некоторые из них теперь шьют защитные маски для местных больниц.

 

На прошлой неделе Draper безвозмездно передал больнице Henry County Memorial Hospital в городе Ньюкасл, штат Индиана, 1200 масок, изготовленных сотрудниками компании. Инициатива исходила от самих сотрудников Draper. Узнав, что врачам и медсёстрам местных больниц и госпиталей не хватает защитных масок, работники компании, занятые на производстве проекционных экранов, предложили свою помощь.

 

Информация о том, что персонал Draper временно перешёл от выполнения своих непосредственных обязанностей к посильному оказанию помощи пострадавшим от COVID-19 и врачам, которые помогают им справиться с заболеванием, опубликована в блоге компании-производителя. Также сообщается, что Draper ищет и другие способы использовать производственные возможности для того, чтобы внести свой вклад в борьбу с последствиями эпидемии.

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