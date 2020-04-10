Draper: экраны подождут

10.04.2020 15:09

Сотрудники компании Draper сменили сферу деятельности: некоторые из них теперь шьют защитные маски для местных больниц.



На прошлой неделе Draper безвозмездно передал больнице Henry County Memorial Hospital в городе Ньюкасл, штат Индиана, 1200 масок, изготовленных сотрудниками компании. Инициатива исходила от самих сотрудников Draper. Узнав, что врачам и медсёстрам местных больниц и госпиталей не хватает защитных масок, работники компании, занятые на производстве проекционных экранов, предложили свою помощь.



Информация о том, что персонал Draper временно перешёл от выполнения своих непосредственных обязанностей к посильному оказанию помощи пострадавшим от COVID-19 и врачам, которые помогают им справиться с заболеванием, опубликована в блоге компании-производителя. Также сообщается, что Draper ищет и другие способы использовать производственные возможности для того, чтобы внести свой вклад в борьбу с последствиями эпидемии.