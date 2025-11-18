Dreame: телевизор со скидкой

18.11.2025 14:45

Компания Dreame продаёт свою флагманскую продукцию с большими скидками. Аттракцион невиданной щедрости продлится всего две недели, с сегодняшнего дня по 1 декабря.



Масштабная распродажа устроена по поводу популярной во всём мире «Чёрная пятница». Dreame предлагает потребителям мелкую бытовую технику, но в перечень акционной продукции входят и телевизоры – серии S100 Aura Mini LED 4K. Размер скидки – вплоть до 50 тысяч рублей.



Фирменная серия телевизоров Dreame TV S100 представлена моделями с экранами с диагональю 55, 65, 75 и 86 дюймов. Устройства с технологией Aura Mini LED обеспечивают изображение с насыщенными цветами и глубоким контрастом. Разрешение: 4K UHD (3840x2160), максимальная яркость: от 550 (55”) до 1000 (86”) нит. Все модели поддерживают технологии HDR10+, HLG, Dolby Vision и оснащаются встроенной аудиосистемой, состоящей из 11 динамиков и сабвуфера, совокупной мощностью 70 Вт. Подключение: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, три разъёма HDMI и два USB. Настольная подставка интегрирована в корпус телевизора.



