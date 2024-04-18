Dr.Head зовёт отмечать День винила и музыки

18.04.2024 15:12

Он пройдёт 20 апреля 2024 года в сети магазинов аудиотехники Dr.Head. Record Store Day, дословно «день магазинов, в которых продаются аудиозаписи», был придуман в 2007 году в США и впервые состоялся 19 апреля 2008 года. В Dr.Head праздник отмечают с 2020 года, в нынешнем году он пройдёт в магазинах сети в пятый раз.



Оригинальная идея Record Store Day заключалась в том, чтобы рассказать об уникальной культуре, сложившейся благодаря появлению таких магазинов, как можно большему количеству потребителей. В честь праздника выпускаются специальные лимитированные издания виниловых пластинок и компакт-дисков, в этот день по всему миру проходят различные акции и мероприятия. В Dr.Head подготовили насыщенную программу, включающую общение с интересными гостями, розыгрыш ценных призов и др. В частности, во флагманском московском магазине сети на Новом Арбате будет развёрнута импровизированная студия, из которой в прямом эфире на Youtube-канале Dr.Head будет транслироваться беседа программного директора радиостанции Maximum Андрея Андреева и «гуру винила» Вячеслава Гоголадзе – они обсудят новые коллекционные издания; после эфира зрителей ждёт подарок – виниловый DJ-сет легенды клубного и рейв-движения в России Паши Корейца.

Ещё один сет пройдёт в шоуруме Dr.Head на территории Хлебозавода №9.



Для жителей Санкт-Петербурга в магазине Dr.Head на Литейном проспекте будет играть DJ Slon (Олег Азелицкий) – энтузиаст электронной музыки, мастер техно. Он расскажет о своём опыте работы с винилом, покажет, как нужно ухаживать за виниловыми пластинками, и сыграет DJ-сет в нехарактерных для него стилях downtempo, trip-hop и deep house. Посетителей магазинов Dr.Head в Москве и в Санкт-Петербурге уже сейчас ждут приятные сюрпризы, подарки и выгодные предложения на виниловые пластинки, проигрыватели и др. Полный перечень всех мероприятий Record Store Day 2024 есть на сайте Dr.Head. Регистрируйтесь на прямой эфир и офлайн-мероприятия, получайте подарки, делитесь хорошим настроением с друзьями!



