«Дружба народов»: MMS Cinema на выставке Fresh Hi-Fi

19.09.2023 09:28

Продолжаем рассказывать о российских компаниях-дистрибьюторах, которые будут принимать участие в выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show; она пройдёт в Санкт-Петербурге в ближайшие выходные, 23 и 24 сентября. В их числе – MMS Cinema, которая займёт комнаты №2100 и №2102 отеля «Экспресс Садовая».



В одном номере будут собраны компоненты из Европы «в компании» устройств, которые производят в Америке. Акустические системы KEF (напольные R7 Meta, полочные LS50 Meta и Q550), а также электронные компоненты Primare (сетевой CD-проигрыватель CD35 Prisma и фирменный интегральник I35) и IOTAVX (NP3 в качестве источника и усилитель SA3) дополнят стереоусилитель Manley Stingray II и стриминговый Hi-Res плеер WiiM Mini (двунаправленный модуль Bluetooth, двухдиапазонный блок Wi-Fi, встроенный ЦАП и широкие мультирумные возможности), а также компактный сабвуфер KEF KC62 с технологией Uni-Core.



В другой комнате MMS Cinema будет показывать решения крупного китайского OEM и ODM-производителя, выпускаемые под брендом Tone Winner: многоканальный AV-процессор AD-7300HD (11.2 Dolby Atmos / DTS:X), усилители мощности AD-2500 (2 х 500 Вт), AD-99D и AD-66D (работает в классе Special Class A: звучание как в чистом классе А при относительно малом потреблении энергии), а также проигрыватели компакт-дисков, флагманский многофункциональный TY-50CD и TY-1CD с балансным выходом AES/EBU. Здесь же будет представлена продукция Premiera (собственная торговая марка MMS Cinema): проигрыватель виниловых дисков Premiera ECO BT из фирменной Hi-Fi серии Elementary и устройство из профессиональной линейки, стриминговый усилитель CI-2100. Акустические системы: KEF Q Series; кабели: Kimber Kable; поддержка по электропитанию: SurgeX 2216RT.



