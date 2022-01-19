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DTS:X для европейских телевизоров Sharp


19.01.2022 14:44

 

 

Компания Sharp подписала соглашение с DTS, согласно которому все телевизоры Sharp новых линеек, выпускаемые для европейского рынка, будут поддерживать иммерсивное звучание DTS:X. Это касается в том числе серий EQ Android TV, модели которой появятся в продаже в марте нынешнего года, и новой 4K Ultra HD модели 70DN5EA Android TV (в продаже с февраля 2022 г.).

 

В пресс-релизе говорится: «DTS:X для ТВ – это комплексное решение… полностью совместимое со всем существующим контентом с кодировкой DTS, включая DTS:X и DTS-HD Master Audio с дисков Blu-ray и DTS Digital Surround, а также с технологией для постобработки звука DTS Virtual:X».

 

Соглашение открывает новые возможности для обладателей телевизоров Sharp; так, например, благодаря поддержке DTS:X они смогут в полной мере оценить все преимущества программы IMAX Enhanced. Кроме того, будущие владельцы 70-дюймовых 4K светодиодных ТВ 70DN5EA смогут слушать DTS:X и DTS Virtual:X контент через аудиосистему 3D иммерсивный звук к акустической системе 2.1 Harman Kardon, которой комплектуются телевизоры новой модели. Новинка также будет поддерживать Dolby Vision и Dolby Atmos, HDMI 2.1 с eARC, VRR и ALLM и управляться голосом через Google Assistant.

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