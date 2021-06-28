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Dual CS 418 и CS 518 поступили в продажу


28.06.2021 01:12

 

 

В апреле этого года немецкий производитель виниловых проигрывателей Dual анонсировал две новые модели, CS 418 и CS 518. С недавнего времени они появились в продаже и в российских магазинах.

 

Корпус проигрывателя виниловых пластинок начального уровня с ручным управлением Dual. CS 418 сделан из МДФ высокой плотности. Отделка – из чёрного винила, имитирующего шпон натурального дерева. В опоры встроен поглотитель вибраций из эластомера. Диск – из алюминия, литого под давлением. Тонарм – прямой, статически сбалансированный, с демпфированным микролифтом; прижимная сила и анти-скейтинг настраиваются. Устройство полностью готово к работе «из коробки»: вертушка поставляется в комплекте с предустановленным звукоснимателем Ortofon 2M Red и отключаемым MM фонокорректором.

 

Dual CS 518 дороже базовой модели на 30%. Он оснащается тонармом с двумя карданными шарнирами и четырьмя шарикоподшипниками для достижения оптимальной точности. Эффективная длина тонарма: 221.5 мм; угол смещения 25,6°, свес 19 мм. Серводвигатель постоянного тока с низким уровнем вибрации имеет резиновые опоры для виброизоляции; ремень – с прецизионным кроем для уменьшения шума и детонации. Скорость вращения: 33/45/78 оборотов в минуту. Как и CS 418, проигрыватель Dual CS 518 комплектуется предустановленным звукоснимателем Ortofon 2M Red и отключаемым MM фонокорректором.

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