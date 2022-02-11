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DUNU Zen Pro – ничего лишнего


11.02.2022 11:01

 

 

Внутриканальные динамические наушники Zen Pro – новый флагман линейки DUNU. Минималистичный дизайн, корпус из нержавеющей стали с PVD-покрытием, запатентованные драйверы Eclipse – Zen Pro привлекают сдержанностью и отличным качеством.

 

Использование динамических драйверов Eclipse, жёстких, с хорошей внутренней амортизацией, гарантирует превосходную детализацию и чёткость с высоким разрешением, хороший отклик на высоких частотах и естественное воспроизведение средних частот. Мощная магнитная система создаёт поток до 1,6 Тесла, обеспечивая быстрое и плавное движение катушки диафрагмы из аморфного углерода, известной как NanoDLC – это одна из самых больших диафрагменных катушек, которые можно встретить в современных наушниках.

 

В комплект поставки входят сменные амбушюры, жёсткий чехол и четырёхжильный гибридный кабель Furukawa OCC Copper + Neotech Silver высокой чистоты с запатентованной технологией Q-Lock Plus: благодаря сменным разъёмам 4,4 мм, 2,5 мм и 3,5 мм наушники можно подключить к любому аудиоплееру.

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