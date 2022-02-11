DUNU Zen Pro – ничего лишнего

11.02.2022 11:01

Внутриканальные динамические наушники Zen Pro – новый флагман линейки DUNU. Минималистичный дизайн, корпус из нержавеющей стали с PVD-покрытием, запатентованные драйверы Eclipse – Zen Pro привлекают сдержанностью и отличным качеством.

Использование динамических драйверов Eclipse, жёстких, с хорошей внутренней амортизацией, гарантирует превосходную детализацию и чёткость с высоким разрешением, хороший отклик на высоких частотах и естественное воспроизведение средних частот. Мощная магнитная система создаёт поток до 1,6 Тесла, обеспечивая быстрое и плавное движение катушки диафрагмы из аморфного углерода, известной как NanoDLC – это одна из самых больших диафрагменных катушек, которые можно встретить в современных наушниках.

В комплект поставки входят сменные амбушюры, жёсткий чехол и четырёхжильный гибридный кабель Furukawa OCC Copper + Neotech Silver высокой чистоты с запатентованной технологией Q-Lock Plus: благодаря сменным разъёмам 4,4 мм, 2,5 мм и 3,5 мм наушники можно подключить к любому аудиоплееру.