Два молодца, одинаковых с лица

27.10.2020 01:02

Французская компания Devialet представила свою новую разработку – наушники-вкладыши с системой шумоподавления. Новинка получила название Gemini («Близнецы»).

В каждом наушнике – по три микрофона: два улавливают внешние шумы, один используется для более чёткого распознавания голоса во время телефонных звонков. При создании Gemini французские инженеры применили как минимум три запатентованных конструктивных решения, чтобы добиться максимально эффективного шумоподавления. Одна из используемых технологий, называемая "Ear Active Matching", по утверждению разработчиков, она автоматически настраивает звук в зависимости от положения наушника внутри ушного канала. А мобильное приложение Gemini определяет, вкладыши какого из четырёх размеров больше всего подходят пользователю.

Предусмотрены три уровня шумоподавления; кроме того, пользователь может выбрать одну из двух степеней пропускания внешних звуков – для того, чтобы не оказаться полностью изолированным от окружающего мира. Управление осуществляется с помощью единственной сенсорной кнопки. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.0 (с поддержкой кодека aptX). Полностью заряженные наушники могут работать без перерыва в течение суток, а подзарядить их можно через USB или беспроводное Qi устройство.