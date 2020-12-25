Два притопа, три прихлопа…

25.12.2020 13:43

Наушники Apple AirPods Pro 2, появления которых с нетерпением ждут все поклонники бренда, возможно, будут обладать очень необычной способностью: пользователь сможет управлять ими посредством движений собственного тела.



Функция может быть реализована с помощью технологии "through-body response" (дословно «отклик сквозь тело»), которая предоставляет пользователю более широкие возможности, нежели управление с помощью жестов. Например, наушники будут «реагировать», если их владелец дотронется до своего лица или щёлкнет языком… Информация о новых возможностях содержится в описании к патенту, выданному компании Apple. Дословно в нём говорится следующее: «технология нового поколения позволит распознавать сигналы, проходящие через человеческое тело, включая такие его участки и органы, как ушные раковины, стенки слухового канала, голову и др.».



Иными словами, вполне возможно, что владелец AirPods Pro 2 сможет запустить воспроизведение аудио трека, просто притопнув ногой, или «перемотать» ту или иную песню, щёлкнув языком. А регулировать громкость можно будет, рисуя пальцем на ладони воображаемый круг… Впрочем, представители компании пока никак не прокомментировали эту информацию и не подтвердили, что она имеет отношение к наушникам AirPods Pro 2.