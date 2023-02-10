Два российских интегратора вышли в финал конкурса Inavation Awards 2023

10.02.2023 13:30

Названы имена обладателей награды Inavation Awards 2023. Её присуждают за лучшие реализованные проекты автоматизации и лучшую инсталляционную продукцию в категориях «Выдающийся проект», «Технология года», «Компания года» и «Производитель года».



В частности, приз за лучшую реализацию новых технологий получила компания Peerless-AV: жюри высоко оценило её вклад в создание иммерсивной видеостены в одной из аудиторий Политехнического университета имени Мохаммеда VI (Марокко). В борьбе за обладание статусом лучшей производственной компании года в финал вышли Epson, Genelec, L-Acoustics и др.



В числе финалистов и победителей «проектного» раздела конкурса – две компании из России. Интегратор Smart Rooms вошёл в шорт-лист претендентов на победу в категории «Образование» – с проектом автоматизации, реализованным в Высшей школе государственного администрирования МГУ. Ещё одним финалистом из России – на этот раз в категории «Правительственные учреждения» – стала компания RIWA из Москвы, представившая на конкурс проект автоматизации Зала заседаний Администрации Дзержинска.



