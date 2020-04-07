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Двадцать тысяч долларов за дом для кошки


07.04.2020 14:06

 

 

В начале этого года компания Samsung предложила потребителям не выбрасывать картонную упаковку телевизоров The Serif, а использовать её, например, вместо тумбочки или журнального столика, домика для кошки и т.п.

 

Идея получила дальнейшее развитие: Samsung объявил конкурс названием Out of the Box. Он продлится до 29 мая 2020 года; призовой фонд составляет 20000 долларов США. В конкурсе может принять участие любой человек, достигший 18 лет. Samsung рассчитывает на всеобщую поддержку фирменной концепции Eco-Packaging, однако не ограничивает конкурсантов в том, какую упаковку использовать – главное, чтобы это была раскладывающаяся коробка из картона.

 

Жюри оценит оригинальность идеи, а также внешний вид и полезность изделий, присланных на конкурс. Шорт-лист будет опубликован в июне, имена победителей назовут в июле. Каждый участник (допускается групповое участие) должен приложить к заявке описание своего продукта и иметь возможность в случае победы приехать на презентацию работ-победителей и лично представить свой проект. Ожидается, что вручение призов состоится в рамках выставки IFA, которая должна пройти в Берлине в начале сентября. В финал выйдут пять работ, размеры денежных призов – 10000 / 5000 / 3000 долларов США за первые три места, по 1000 долларов США – за четвёртое и пятое места. Разместить заявку на участие можно на сайте онлайн-журнала Dezeen, который не первый раз выступает партнёром Samsung в подобных конкурсах.

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