DVD и Blu-ray: нет надежды на спасение?

28.07.2022 11:57

Популярность винила растёт, а что происходит с различными форматами видеоносителей? Исследования рынка говорят о том, что объёмы продаж DVD и Blu-ray дисков продолжают сокращаться.



У видеостриминговых сервисов тоже не всё идеально: они становятся дороже, теряют подписчиков… Но эксперты по-прежнему считают, что именно за ними – будущее индустрии домашних развлечений. Согласно проведённому в США исследованию, всё меньше и меньше потребителей приобретают в магазинах видеодиски.



Большую долю рынка занимают Ultra HD Blu-ray диски: из всех видеодисков, проданных в США за второй квартал 2022 года, их доля составила 13,4%. Это самый большой показатель с момента появления формата. Однако достигнут он за счёт сокращения продаж обычных Blu-ray дисков (в совокупности с UHD они составляют половину объёма североамериканского рынка, остальное приходится на DVD). В денежном выражении получается следующее: в 2019 году объём продаж видеодисков в США (данные Digital Entertainment Group) составил 3,29 млрд. долларов. В 2020 – уже 2,45 млрд. А в 2021 и вовсе 1,97 млрд. По данным за первый квартал нынешнего года, рынок просел за этот период ещё на 19%. Если динамика сохранится, итог будет плачевным.



