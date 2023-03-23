«Две капельки Huawei, пожалуйста!»

23.03.2023 17:36

Такие наушники, как Huawei FreeBuds 5, вы точно ещё не видели. За два года, прошедшие с выпуска предыдущей модели, FreeBuds 4, инженеры и дизайнеры компании придумали нечто принципиально новое…



Внешний вид FreeBuds 5, по мнению некоторых обозревателей – оммаж «каплям принца Руперта»; они также известны как «батавские слёзки» или «болонские склянки». Так называют застывшие капли расплавленного стекла, попавшие в холодную воду – они принимают форму головастика с длинным изогнутым хвостом. Капли очень прочные, так как обладают чрезвычайно высоким внутренним механическим напряжением: даже если ударить по «голове» молотком, стекляшка останется целой, а вот если надломить хвостик – разлетится на мелкие осколки.



Форма беспроводных наушников повторяет изгибы ушной раковины, обеспечивая комфортное ношение. Внутри: 11-миллиметровый динамик с очень мощным магнитом, аккумуляторная батарея, управляющая плата. Есть функция шумоподавления, режим low latency, поддержка кодеков L2HC и LDAC, возможность подключения к нескольким устройствам одновременно. Huawei FreeBuds 5 способны оптимизировать звучание, анализируя в режиме реального времени форму ушного канала, уровень громкости и пр. Ресурс автономной работы – до 30 часов, включая подзарядку в футляре (возможна также беспроводная подзарядка); за пять минут наушники заряжаются достаточно для того, чтобы проработать непрерывно в течение двух часов. Защиты от пыли и влаги: IP54. Варианты отделки: серебро, белый, оранжевый. Наушники поступят в продажу 7 апреля, пока только в КНР.



