Две легенды и сюрприз

В субботу 4 апреля в шоу-руме Atrium Hi-Fi (Москва) пройдёт день открытых дверей, посвящённый брендам Dynaudio и Moon. Организаторы утверждают, что сочетание продукции этих двух компаний в одной аудиосистеме – практически идеальное, и нет лучшего партнёра по аудиосетапу для акустических систем Dynaudio, чем электроника Moon. Так это или нет – проверите через неделю.



Мероприятие начнётся в 12:00 и продлится до 19:00. Обещают семь часов отличной музыки и тёплой домашней атмосферы. Демонстрация возможностей продукции двух легендарных брендов будет проходить с использованием нескольких комплектов аудиооборудования разных ценовых категорий... отличная – и весьма редкая – возможность сравнить звучание сразу нескольких линеек акустических систем Dynaudio, дополненных усилителями Moon соответствующего уровня. Заявленные «связки»: Dynaudio Emit 30 с Moon 250i V2 и Moon 280D; Dynaudio Evoke 50 (в качестве опции – Special Forty) с Moon 371; Dynaudio Confidence 50 с Moon 891 и парой Moon 861. Дополнительно – секретный сетап, состав которого не разглашается.



Приглашаются все желающие. Поощряется активное участие; в свою очередь, организаторы обязуются ответить на любые вопросы: что купить в качестве первой системы, как осуществить апгрейд имеющейся, и т.д. Мероприятие бесплатное, требуется предварительная регистрация. Адрес шоу-рума Atrium Hi-Fi: Москва, улица Бауманская, дом 58/25, строение 1 (вход справа, под вывеску «Цветы», 2 этаж).