Две новинки Creative Technology

23.08.2021 12:58

Производитель выпустил две новые модели наушников: Aurvana Trio LS, пополнившие серию Aurvana, и TWS-вкладыши Outlier Air V3.



Aurvana Trio LS – вкладыши новой конструкции с одним драйвером. По сравнению с другими аналоговыми наушниками у них более чёткие высокие частоты и глубже басы. Технология жидкого силиконового каучука (LSR) устраняет несоответствия в характеристиках драйвера, вызванные традиционным процессом склеивания, используемым при производстве большинства других наушников. Движение динамика становится более равномерным и последовательным, что уменьшает искажения и улучшает общее качество звука. Наушники сертифицированы для продуктов с технологией Super X-Fi.



Creative Outlier Air V3 обеспечивает более высокое по сравнению с предшественниками качество звука и время автономной работы, могут подключаться по Bluetooth 5.2, заряжаться без проводов, оснащены четырьмя микрофонами. Новое приложение Creative предлагает пользователям высокий уровень персонализации. Звучание шестимиллиметровых драйверов (новая конструкция) из биоцеллюлозы характеризуется детализированными высокими частотами, хорошо сбалансированными средними частотами и насыщенными басами. Из новых функций стоит отметить Ambient Mode и Active Noise Reduction: владелец устройства может выбрать «глубокое погружение» в прослушивание или режим частичного пропускания внешних шумов. Время автономной работы – до 10 часов на одной зарядке, всего до 40 часов. Поддержка Super X-Fi READY позволяет воссоздать в наушниках «голографическую» звуковую сцену аудиосистемы с несколькими динамиками. Потоковая передача контента (YouTube, Spotify и пр.) не предусмотрена.