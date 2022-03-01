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Две новинки в линейке решений Crestron Home


01.03.2022 10:20

 

 

Два новых устройства появились в линейке решений Crestron Home, применяемых в жилом секторе. Это четырёхзонный предусилитель-стример DM NAX и встраиваемый в стену сабвуфер The Ultimate In-Wall Subwoofer.

 

Сабвуфер разработан совместно с Origin Acoustics. Он дополнил серию фирменных архитектурных и ландшафтных аудиопродуктов. Использование встраиваемого в стену сабвуфера в комплекте с акустическими системами Crestron из линеек Ultimate или Reference позволяет получить мощный объёмный звук с глубоким басом. Новинка подходит как для домашних кинозалов, так и для мультирум-систем.

 

Новый предусилитель, который относится к серии DM NAX – первый продукт этой категории в ассортименте Crestron. Функционально он соответствует фирменному усилителю из этой же линейки. Устройство высотой 1RU полностью интегрируется в семейство Crestron Home и совместимо с сетевыми стандартами AES67 и Dante. Подключение – проводное; специальное аппаратное обеспечение или сетевая архитектура не требуются – предусилитель можно подключить к имеющимся усилителям на этапе создания новой системы или модернизации существующей.

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