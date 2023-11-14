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Две новые модели наушников HiFiMAN…


14.11.2023 17:20

 

 

…это беспроводные SVANAR LE и SVANAR Jr. У них довольно необычный дизайн, они не очень дорогие (299 и 179 долларов США соответственно), а главное отличие одной модели от другой – наличие в LE ЦАП Hymalaya, такого же, как во флагманских наушниках бренда. SVANAR Jr. «похвастаться» этим не могут, но в них тоже есть двойная система активного шумоподавления, и они тоже воспроизводят файлы LDAC.

 

SVANAR LE – полнодиапазонные Bluetooth (5.2) наушники-вкладыши с кастомной версией фирменного мультибитного ЦАП/усилительного модуля. Ещё одна особенность новой модели – фирменная же технология Topology Diaphragm: диафрагмы динамиков имеют покрытие из наночастиц, благодаря которому LE воспроизводят намного более детализированный звук, чем тот, который принято ожидать от TWS-наушников. Защита от влаги: IPX5; АЧХ 10 Гц – 35 кГц. Мощность встроенного усилителя: 45 мВ. Аккумулятор позволяет слушать музыку в течение четырёх-семи часов в зависимости от режима использования. Наушники можно подзарядить трижды, прежде чем понадобится подзарядка самого футляра.

 

SVANAR Wireless Jr – с той же Topology Diaphragm и усилителем класса AB (высокая эффективность и низкий уровень искажений). Возможности шумоподавления те же: ANC Deep Noise Cancellation (снижение уровня внешних шумов) и ENC Deep Voice Cancellation (выделение голоса на фоне других звуков для большей слышимости и разборчивости); в этом смысле «младшая» новинка ничем не уступает более дорогой. Влагозащищённость, мощность усилителя, амплитудно-частотная характеристика и аккумулятор — идентичны SVANAR LE.

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